Il prossimo venerdì 13 marzo 2026, le comunità cristiane dell’Emilia-Romagna si riuniscono per una giornata di digiuno e preghiera dedicata alla pace. Questa iniziativa coinvolge diverse parrocchie e gruppi religiosi della regione, che invitano i fedeli a partecipare in segno di solidarietà. L’obiettivo è sensibilizzare sulla necessità di pace e di unità tra le persone.

Domani, venerdì 13 marzo 2026, le comunità cristiane dell’Emilia-Romagna si preparano a vivere una giornata di digiuno e preghiera dedicata alla pace. L’iniziativa, promossa dalla Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana, mira a fermare la spirale della violenza che sta travolgendo il Medio Oriente e minaccia di trasformarsi in un conflitto globale. In un contesto regionale dove l’industria e i distretti produttivi dipendono da catene di approvvigionamento stabili, questo appello assume un peso particolare vive nell’Economia del Nord Italia. L’impatto economico della stabilità internazionale sui distretti romagnoli. La scelta di fissare questa giornata proprio nel cuore della primavera non è casuale, ma risponde a una necessità urgente di stabilizzare un ambiente esterno che incide direttamente sulla produzione locale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - 13 marzo: digiuno per la pace e l’economia romagnola

Articoli correlati

Leggi anche: Venerdì 13 marzo giornata di preghiera e digiuno per la pace

Il 13 marzo è giornata di digiuno e preghiera per la pace: "Fermare la spirale della violenza"Di fronte all’escalation di violenza in Medio Oriente, i vescovi italiani lanciano un appello forte alla preghiera e alla responsabilità della...

Tutto quello che riguarda 13 marzo digiuno per la pace e...

Temi più discussi: CEI, il 13 marzo giornata di preghiera e digiuno per la pace; Cei proclama per il 13 marzo una giornata di preghiera e digiuno per fermare la violenza; Giornata di preghiera e digiuno per la pace nel mondo; Venerdì 13 marzo giornata di preghiera e di digiuno per la pace.

Il 13 marzo una giornata di preghiera e digiuno per la pace e la 24 ore per il SignoreL’escalation di violenza in Medio Oriente rischia di trascinare l’umanità in una guerra di proporzioni planetarie, una nuova inutile strage dalle ... atnews.it

Giornata di preghiera e digiuno per la pace il 13 marzo 2026/ CEI con Papa Leone XIV: speranza viene da DioChiesa italiana (CEI) con Papa Leone XIV contro la guerra: Giornata di preghiera e digiuno per la pace il 13 marzo 2026. Appelli e intenzioni ... ilsussidiario.net

RASSEGNA STAMPA 12 MARZO Buongiorno, segui il link per sfogliare le prime pagine dei quotidiani: https://www.sanmarinortv.sm/rassegna-stampa facebook

Il 22 e il 23 marzo vota Sì! Per una giustizia più indipendente e più giusta per tutti i cittadini #votasì #referendum x.com