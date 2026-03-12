Il 13 marzo 2026, Toyota presenterà la nuova versione della GR Yaris, un modello noto per la sua compattezza e prestazioni. La vettura sarà dotata di un motore che potrebbe raggiungere i 300 cavalli, mantenendo il suo telaio estremamente leggero. La presentazione si terrà in quella data, senza ulteriori dettagli ufficiali sui cambiamenti rispetto al modello attuale.

Il 13 marzo 2026 Toyota svelerà l’evoluzione della GR Yaris, un modello che già oggi sfida le leggi della fisica con un motore da 300 cavalli in un telaio di soli 1.360 kg. Un teaser enigmatico ha acceso le speculazioni nel settore automotive italiano, dove i proprietari di questa pocket rocket attendono novità che potrebbero riguardare il cuore pulsante dell’auto: un nuovo propulsore o una semplice evoluzione tecnica. L’eredità delle speciali di omologazione. La GR Yaris non è una semplice compatta sportiva, ma rappresenta un ritorno a un’epoca d’oro delle auto nate per i rally e arrivate sulle strade comuni. Modelli storici come la Lancia Delta Integrale, la Mitsubishi Lancer Evolution e la Subaru WRX STI hanno costruito una leggenda che la piccola giapponese cerca di raccogliere oggi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - 13 marzo 2026: la nuova GR Yaris sfiderà i 300 CV?

