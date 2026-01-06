WRC – Nuova livrea per le GR Yaris Rally1

Toyota presenta una nuova livrea per le GR Yaris Rally1, in vista della stagione WRC che prenderà il via a Monte-Carlo. Il rinnovamento estetico rappresenta un cambiamento significativo rispetto alle versioni precedenti, sottolineando l’impegno del team nel progetto rally. La nuova veste grafica intende rafforzare l’identità del modello e prepararsi al meglio per le sfide della stagione 2024.

Toyota ha deciso di rinnovare in modo significativo l’immagine delle vetture in vista della stagione che partirà a Monte-Carlo, segnando una discontinuità rispetto al passato recente. Per il 2026, Toyota schiererà delle Yaris caratterizzate da un inedito mix di rosso, nero e bianco, una combinazione cromatica forte e immediatamente riconoscibile, che rompe con le decorazioni . 🔗 Leggi su Tuttorally.newsImmagine generica

