WRC – Nuova livrea per le GR Yaris Rally1

Toyota presenta una nuova livrea per le GR Yaris Rally1, in vista della stagione WRC che prenderà il via a Monte-Carlo. Il rinnovamento estetico rappresenta un cambiamento significativo rispetto alle versioni precedenti, sottolineando l’impegno del team nel progetto rally. La nuova veste grafica intende rafforzare l’identità del modello e prepararsi al meglio per le sfide della stagione 2024.

Toyota ha deciso di rinnovare in modo significativo l’immagine delle vetture in vista della stagione che partirà a Monte-Carlo, segnando una discontinuità rispetto al passato recente. Per il 2026, Toyota schiererà delle Yaris caratterizzate da un inedito mix di rosso, nero e bianco, una combinazione cromatica forte e immediatamente riconoscibile, che rompe con le decorazioni . 🔗 Leggi su Tuttorally.news

Leggi anche: Regine del WRC: Toyota GR Yaris Rally1

Leggi anche: Toyota GR Yaris Aero Performance: le chicche della sportiva aerodinamica

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Generazioni WRC - Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid | Prova speciale del Rally di Turchia

NEWS OGGI Taipei Taoyuan (TPE) Svelata la nuova livrea di AIRZETA Il primo aereo della flotta ad adottarla è il Boeing 747-48EF HL7419 (CN / LN 25781 / 1044 - attivo). TODAY Taipei Taoyuan (TPE) AIRZETA's new livery unveiled The first aircraft in the fle - facebook.com facebook

Ferrovie: Nuova livrea per Italo, si fermano due ETR 463 e altro ancora x.com