12 marzo quella ‘reliquia’ laica conservata a Firenze | il dito di Galileo

Il 12 marzo 2026 a Firenze si conserva un reperto particolare: il dito di Galileo Galilei, una reliquia laica che richiama l’attenzione sulla figura dello scienziato. Questa data segna un momento significativo di commemorazione, con la presenza di visitatori e appassionati che si riuniscono per ammirare l’oggetto esposto. La reliquia rappresenta un pezzo di storia legata alla vita di Galileo e alla sua memoria.

Firenze, 12 marzo 2026 - Un reperto costituisce un esempio caratteristico della celebrazione di Galileo Galilei come eroe e martire della scienza. Si tratta del dito medio della sua mano destra, che venne prelevato dai resti mortali di Galileo da Anton Francesco Gori il 12 marzo 1737. La storia di un reperto che è una ‘reliquia’ laica Venne prelevato in occasione della traslazione della salma del pisano dalla originaria sepoltura al sepolcro monumentale fatto erigere nella Basilica di Santa Croce, a Firenze, per iniziativa di Vincenzo Viviani, l'affezionato ultimo discepolo di Galileo. Il dito passò poi ad Angelo Maria Bandini e fu a lungo esposto nella Biblioteca Laurenziana. 🔗 Leggi su Lanazione.it

