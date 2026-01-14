Sempre più studenti dicono no all’ora di religione | Uaar segnala +42mila rinunce nel 2024 25 Firenze la provincia più laica

Nel percorso scolastico 2024/25, si registra un incremento delle rinunce all’ora di religione cattolica, con oltre 42.000 studenti che hanno scelto di non parteciparvi. La provincia di Firenze si conferma particolarmente laica, evidenziando un trend in crescita rispetto agli anni precedenti. Questi dati riflettono un cambiamento nelle preferenze degli studenti e delle famiglie riguardo all’insegnamento religioso nelle scuole pubbliche.

Anche nell’anno scolastico 202425 è aumentato il numero di chi ha scelto di non frequentare l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche. Secondo i dati raccolti dall’Uaar, gli studenti che hanno deciso di non avvalersene sono cresciuti dell’1%, passando dal 16,7% al 17,7%. L'articolo “Sempre più studenti dicono no all’ora di religione”: Uaar segnala +42mila rinunce nel 202425. Firenze la provincia più “laica” . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

