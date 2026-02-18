Galileo Galilei scrisse appunti sul libro di Tolomeo, causando un grande interesse tra gli studiosi. La scoperta avvenne nella Biblioteca Nazionale di Firenze, dove si trovano annotazioni di Galileo risalenti al XVI secolo. Tra le pagine dell’Almagesto, stampato nel 1551, si notano appunti e commenti manoscritti che dimostrano l’attenzione di Galileo verso le teorie di Tolomeo. Un dettaglio interessante è che tra le note si trovano anche calcoli che anticipano le sue future scoperte astronomiche.

Firenze, 18 febbraio 2026 – Appunti, critiche, note più stringate che rivelano un pezzo di storia. Si trovano su un libro stampato nel 1551, l’ Almagesto di Tolomeo, custodito sugli scaffali della Biblioteca Nazionale di Firenze che tra le sue pagine, fitte di calcoli e geometrie celesti, contiene annotazioni a mano molto preziose, perché sono state scritte da Galileo Galilei. La scoperta è stata presentata ieri, in un clima da grandi occasioni, con la direttrice della Biblioteca, Elisabetta Sciarra, visibilmente soddisfatta e toccata da quell’emozione composta di chi sa di custodire un pezzo di storia e di averlo visto riemergere sotto i propri occhi: «Sì, è una giornata storica », ha detto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - E Galileo mise la nota a Tolomeo, quella eccezionale scoperta in biblioteca

Galileo, i suoi preziosi appunti e una preghiera: sensazionali scoperte tra le pagine dell’Almagesto di TolomeoGli studiosi hanno scoperto che tra le pagine dell’Almagesto di Tolomeo, conservato alla Biblioteca Nazionale di Firenze, si nascondono annotazioni scritte da Galileo Galilei e una preghiera manoscritta.

Un cargo medievale in fondo al mare: eccezionale scoperta in DanimarcaGli archeologi hanno scoperto un importante relitto medievale al largo di Copenaghen, nello stretto dell’Øresund.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.