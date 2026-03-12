12 marzo | pioggia al 80% e il ricordo del 1977

Da ameve.eu 12 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 12 marzo, con una probabilità di pioggia dell’80%, si segnala come un giorno caratterizzato da condizioni meteorologiche instabili nel Veneto. In questa data si ricorda anche un evento avvenuto nel 1977. È il settantunesimo giorno dell’anno nel calendario gregoriano e il cielo della regione si prepara a mostrare i suoi umori primaverili.

Il 12 marzo segna il settantunesimo giorno dell’anno nel calendario gregoriano, un momento in cui il cielo veneto si prepara a mostrare i suoi umori primaverili. Le previsioni indicano nubi sparse con pioggia debole e temperature intorno ai 13 gradi, accompagnate da venti di 5.8 nodi provenienti dal sud-sud-est. La probabilità di precipitazioni si attesta all’80%, confermando che la stagione sta ancora cercando la sua identità. La tradizione popolare racchiude questa incertezza meteorologica in un proverbio antico: se marzo non si comporta come marzo, aprile non verdeggerà. Questa saggezza contadina riflette una comprensione profonda del legame tra clima e agricoltura, fondamentale per l’economia locale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

12 marzo pioggia al 80 e il ricordo del 1977
© Ameve.eu - 12 marzo: pioggia al 80% e il ricordo del 1977

Articoli correlati

Cesenatico ricorda Pantani: 22 anni dopo, pioggia e folla al Rito del Ricordo per il “Pirata” del ciclismo.Cesenatico (Forlì-Cesena), 15 febbraio 2026 – Una pioggia sottile ha accompagnato ieri l'omaggio a Marco Pantani, a 22 anni dalla sua scomparsa...

3 Marzo 1977: la tragedia del VEGA 10 sul Monte SerraIl 3 marzo 1977 è una data che ha segnato profondamente la storia dell’Aeronautica Militare e della Accademia Navale di Livorno.

Arzu Altnta: Afra Saraçolu havaliman röportajnda “Muazzam” dedi, ak kadn öyle der

Video Arzu Alt?nta?: Afra Saraço?lu havaliman? röportaj?nda “Muazzam” dedi, a??k kad?n öyle der

Contenuti utili per approfondire 12 marzo pioggia al 80 e il ricordo del...

Temi più discussi: Meteo a Roma, domani torna la pioggia e l'allerta maltempo; Previsioni meteo giovedì 12 marzo: a Milano e in Lombardia pioggia di primo mattino, poi momenti soleggiati; Meteo, 11-12 marzo con molte nuvole e qualche pioggia: le previsioni; Meteo Latina: torna la pioggia, rischio rovesci e temporali. Scatta l’allerta meteo.

Meteo, 12 marzo con nuvole e piogge al Centro-nord: le previsioniUna nuova perturbazione attraverserà velocemente il Paese tra il 12 e il 13 marzo: pioggia soprattutto al Centro-nord. Le previsioni meteo ... meteo.it

Meteo, 11-12 marzo con molte nuvole e qualche pioggia: le previsioniAlta pressione in indebolimento con l'Italia sfiorata da due perturbazioni: qualche pioggia o temporale su diverse zone. Le previsioni meteo dell'11-12 marzo ... meteo.it

Inserisci una parola chiave per trovare news e video.