12 marzo | pioggia al 80% e il ricordo del 1977

Il 12 marzo, con una probabilità di pioggia dell’80%, si segnala come un giorno caratterizzato da condizioni meteorologiche instabili nel Veneto. In questa data si ricorda anche un evento avvenuto nel 1977. È il settantunesimo giorno dell’anno nel calendario gregoriano e il cielo della regione si prepara a mostrare i suoi umori primaverili.

Il 12 marzo segna il settantunesimo giorno dell’anno nel calendario gregoriano, un momento in cui il cielo veneto si prepara a mostrare i suoi umori primaverili. Le previsioni indicano nubi sparse con pioggia debole e temperature intorno ai 13 gradi, accompagnate da venti di 5.8 nodi provenienti dal sud-sud-est. La probabilità di precipitazioni si attesta all’80%, confermando che la stagione sta ancora cercando la sua identità. La tradizione popolare racchiude questa incertezza meteorologica in un proverbio antico: se marzo non si comporta come marzo, aprile non verdeggerà. Questa saggezza contadina riflette una comprensione profonda del legame tra clima e agricoltura, fondamentale per l’economia locale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

