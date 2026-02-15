Cesenatico ricorda Pantani | 22 anni dopo pioggia e folla al Rito del Ricordo per il Pirata del ciclismo

A Cesenatico, la pioggia ha segnato il Ricordo di Marco Pantani, che si è svolto ieri tra numerosi spettatori e una folla commossa. La giornata di commemorazione si è tenuta nel giorno dell’anniversario della scomparsa del “Pirata”, avvenuta nel 2004, e ha visto partecipare appassionati di ciclismo provenienti da varie parti. La cerimonia si è svolta davanti al monumento dedicato al ciclista, con tanti che hanno portato fiori e lasciato messaggi di ricordo sotto la pioggia leggera.

Un San Valentino di Pioggia per il Pirata: Cesenatico nel Ricordo di Marco Pantani. Cesenatico (Forlì-Cesena), 15 febbraio 2026 – Una pioggia sottile ha accompagnato ieri l’omaggio a Marco Pantani, a 22 anni dalla sua scomparsa avvenuta il 14 febbraio 2004. Centinaia di appassionati provenienti da tutta Italia si sono riuniti nella città natale del “Pirata” per commemorare un campione la cui vita e morte restano avvolte nel mistero, tra gloria sportiva e ombre di un sistema controverso. Il Rito del Ricordo a Cesenatico. La giornata è iniziata con una messa celebrata nella chiesa di San Giacomo sul porto canale, un momento di raccoglimento e preghiera organizzato dalla famiglia Pantani e dal Club Magico Pantani.🔗 Leggi su Ameve.eu Pantani: 22 anni fa ci lasciava il Pirata. Il 5 febbraio 2001, Marco Pantani moriva in un hotel di Rimini, vittima di una combinazione di problemi fisici e personali. Ciclismo: Fontana, 'oggi è il giorno del ricordo di Marco Pantani' Matteo Fontana ricorda Marco Pantani, scomparso 22 anni fa, come il giorno che ha segnato la sua passione per il ciclismo. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia. Argomenti discussi: Omaggio al Pirata, tifosi da tutta Italia: Il ricordo di Marco è sempre vivo in noi; L'orecchino del Pirata ai Giochi olimpici invernali di Milano-Cortina: l'omaggio dell'atleta francese a Pantani; 22 anni dall’addio a Marco Pantani, il Pirata che ha conquistato tutti; 22 anni senza Marco Pantani: Cesenatico ti pensa, oggi ancora più del solito!. 22 anni senza Marco Pantani: Cesenatico ti pensa, oggi ancora più del solito!Mi sa che se vuoi andare in bicicletta, devi perdere qualche chilo, mi disse Marco Pantani con il suo tono affettuoso e scanzonato. Era il mio idolo sportivo, e lo è ancora. Il 14 febbraio di ogni ... livingcesenatico.it Omaggio al Pirata, tifosi da tutta Italia: Il ricordo di Marco è sempre vivo in noiA 22 anni di distanza da quel tragico 14 febbraio del 2004 tante persone si sono ritrovate a Cesenatico nel nome di Pantani, anche per la messa nella chiesa di San Giacomo con i genitori ... msn.com Net-Gen. . Challenger Atp Cesenatico Start Romagna Cup: intervista a Umberto Rianna, responsabile settore tecnivo FITP per over 20 facebook