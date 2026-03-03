3 Marzo 1977 | la tragedia del VEGA 10 sul Monte Serra

Il 3 marzo 1977 si verifica la tragedia del VEGA 10 sul Monte Serra, coinvolgendo un aereo dell’Aeronautica Militare e un velivolo dell’Accademia Navale di Livorno. Gli ultimi aggiornamenti meteo registrano condizioni avverse in quella giornata, che hanno contribuito all’incidente. L’evento ha avuto ripercussioni sulla comunità militare e sulla zona circostante, lasciando un segno duraturo nella memoria collettiva.

Il 3 marzo 1977 è una data che ha segnato profondamente la storia dell'Aeronautica Militare e della Accademia Navale di Livorno.Alle ore 15:05, dall'aeroporto di Aeroporto di Pisa-San Giusto decollò un C-130H Hercules della 46ª Aerobrigata (oggi 46ª Brigata Aerea), nominativo radio VEGA 10. A bordo vi erano 38 allievi della prima classe dei corsi normali dell'Accademia Navale, un ufficiale accompagnatore della Marina Militare e 5 membri dell'equipaggio. Dopo circa cinque minuti dal decollo, alle 15:10, il velivolo impattò contro le pendici del Monte Serra, nel territorio comunale di Calci. Secondo le ricostruzioni, l'aereo effettuò una virata a sinistra per motivi mai pienamente chiariti, dirigendosi verso la vallata del Serra.