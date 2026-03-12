10 torte di rose | lo chef incontra il Papa

Lo chef bergamasco David Fiordigiglio, nato nel 1996 a Lovere, ha avuto un incontro personale con il Papa Leone XIV a Roma dopo diversi mesi di tentativi. Dopo aver dato vita a dieci torte di rose, ha finalmente incontrato il Pontefice, realizzando un obiettivo che si era prefissato da tempo.

David Fiordigiglio, lo chef bergamasco di Lovere nato nel 1996, ha raggiunto l’obiettivo dopo mesi di insistenza: un incontro personale con il Pontefice Leone XIV a Roma. Lo chef ha trasportato su un treno dieci torte di rose, un dolce simbolo del suo percorso professionale e personale. L’incontro si è concluso con un abbraccio dal Papa, che ha mostrato interesse per gli ingredienti specifici della ricetta. L’evento segna la concretizzazione di un sogno coltivato attraverso una serie di lettere inviate alla Santa Sede. La preparazione del dolce è avvenuta in un bed and breakfast della Capitale, scelto casualmente ma dotato del forno necessario. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Lo chef bergamasco David Fiordigiglio in Vaticano: dona a papa Leone la sua Torta di RoseLovere, 12 marzo 2026 – Il giovane chef dei vip accolto a Città del Vaticano: e per papa Leone XIV c'è un dolce regalo.

