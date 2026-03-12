Dieci torte di rose per il Papa | chi è lo chef bergamasco che ha conquistato Leone XIV

Un chef bergamasco ha preparato e consegnato dieci torte di rose su un treno diretto a Roma. Indossava una casacca da chef stirata quattro volte e, al termine del viaggio, ha ricevuto un abbraccio dal Papa Leone XIV. La consegna delle torte e il gesto di saluto sono avvenuti nell’ambito di un evento ufficiale.

Dieci torte di rose su un treno per Roma. La casacca da chef stirata quattro volte. E, alla fine, un abbraccio da Papa Leone XIV. David Fiordigiglio, chef itinerante classe 1996, originario di Lovere nella bergamasca, ha trasformato un sogno a lungo coltivato invano in un incontro che difficilmente dimenticherà. Tutto è cominciato con una lettera. Poi un’altra. E ancora un’altra. Per mesi Fiordigiglio ha scritto al Vaticano, con l’ obiettivo preciso di incontrare il Pontefice e portargli il dolce che negli ultimi anni è diventato quasi il simbolo del suo percorso. Finché è arrivata la risposta della Santa Sede: incontro accettato. Come è nata la ricetta per il Papa. 🔗 Leggi su Panorama.it

Lo chef bergamasco David Fiordigiglio in Vaticano: dona a papa Leone la sua Torta di Rose

