L’Associazione Echorama sta per trasformare l’ex cappella del Castello di Casale Monferrato in uno spazio espositivo dedicato al rapporto tra uomo e natura, con la mostra intitolata Animals. L’iniziativa si terrà dal 4 al 26 aprile 2026 e riunisce opere di dieci artisti contemporanei che esplorano temi legati alla fauna, ai totemi animali e alle riflessioni sul legame umano-animale. Questo evento non è una semplice esposizione artistica ma il fulcro di un progetto più ampio chiamato Voci di Notte – Fauna, che include anche concorsi letterari e progetti di arte digitale. La scelta del tema risponde a due date simboliche: l’800° anniversario della morte di San Francesco d’Assisi, che cade il 4 ottobre 2026, coincidente con la Giornata Mondiale degli Animali, e i 65 anni di attività del WWF. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - 10 artisti nel Castello: la mostra Animals a Casale

