Roma | Colleferro Alla Casa Museo Andersen una mostra con 20 artisti 10 statunitensi e 10 italiani Tra questi il nostro Luigi Manciocco

A Colleferro, alla Casa Museo Andersen, apre una mostra con 20 artisti, dieci italiani e dieci statunitensi. Tra loro c’è anche Luigi Manciocco, che porta il suo lavoro in questa esposizione. La mostra resterà aperta dal 16 febbraio al 19 aprile 2026. I visitatori possono vedere le opere di artisti diversi, in un percorso che mette in luce le diverse influenze e stili. La direzione della casa museo, guidata da Maria Giuseppina Di L'articolo, ha organizzato l’evento per far conoscere il talento di artisti italiani e

Cronache Cittadine ROMA – Dal 16 Febbraio al 19 Aprile 2026 la Casa Museo Hendrik Christian Andersen, diretta da Maria Giuseppina Di L'articolo

