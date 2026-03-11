Zingaro | dopo l’incendio riapre il 14 marzo con 3,9 km

La Riserva naturale orientata dello Zingaro riapre parzialmente il 14 marzo, dopo l’incendio che nell’estate scorsa ha interessato circa 1600 ettari di territorio. La riapertura riguarda un tratto di 3,9 chilometri dell’area protetta, che sarà accessibile ai visitatori. La riapertura si svolge senza ulteriori dettagli sulle modalità di accesso o sui lavori di bonifica ancora in corso.

Sabato 14 marzo, la Riserva naturale orientata dello Zingaro riaprirà parzialmente ai visitatori dopo l’incendio devastante dell’estate scorsa che ha colpito circa 1600 ettari di area protetta. I lavori di ripristino, coordinati dal dipartimento dello Sviluppo rurale, hanno permesso di mettere in sicurezza i sentieri e rimuovere la vegetazione spontanea che ostacolava il passaggio. L’accesso sarà limitato all’ingresso sud, mentre la zona nord rimarrà chiusa per ulteriori interventi del Comune di San Vito lo Capo previsti prima della stagione estiva. L’assessore Luca Sammartino sottolinea come questa apertura rappresenti un ritorno concreto alla fruizione di un luogo straordinario per i siciliani e i turisti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

