Libia riapre a Tripoli il Museo nazionale dopo 14 anni | folla di visitatori

Il museo nazionale della Libia ha finalmente riaperto i battenti nella capitale Tripoli dopo 14 anni di chiusura a causa della guerra civile. Si tratta di una "fortezza culturale" che conserva gran parte della storia del Paese in un unico edificio, ha affermato Kamal Yousef, direttore amministrativo. Durante gli anni di chiusura e caos nel Paese, si sono prese precauzioni per salvaguardare i reperti.

