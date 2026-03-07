Promozione del marketing territoriale La sindaca rivendica la decisione presa | Mostriamo investimenti per 70 milioni

La sindaca ha annunciato che il Comune ha deciso di investire 50mila euro nella promozione del marketing territoriale, con l’obiettivo di mostrare investimenti per 70 milioni. La decisione è stata motivata dalla volontà di essere trasparenti con i cittadini e di rendere pubblici gli interventi effettuati. La scelta ha suscitato diverse polemiche, portando a un dibattito pubblico sulla destinazione delle risorse.

di Daniele Rosi Una scelta fatta nel dovere della trasparenza verso i cittadini. Questo il chiarimento della sindaca Serena Arrighi alle tante polemiche che sono seguite alla decisione del Comune di utilizzare 50mila euro per la promozione del marketing territoriale. A occuparsi di filmare e preparare video informativi sulla situazione dei vari cantieri Pnrr aperti in città, come era già stato scritto, saranno i professionisti della Danae Project. Il tema, uno dei più discussi delle ultime settimane, è stato portato in consiglio da un'interrogazione del consigliere di FdI Massimiliano Manuel, in cui sono stati chiesti chiarimenti sul tipo di attività che Danae Project andrà a svolgere e in che modo.