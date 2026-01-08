Insediato l’ufficio di Presidenza del Consiglio regionale della Campania

È stato insediato ufficialmente l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale della Campania. Il presidente Massimiliano Manfredi ha sottolineato l’importanza di una collaborazione efficace tra maggioranza e opposizione, con l’obiettivo di rafforzare il ruolo istituzionale dell’assemblea legislativa e migliorare l’attività amministrativa della regione.

. Il presidente Massimiliano Manfredi ha evidenziato una forte sinergia istituzionale tra maggioranza e opposizione per rafforzare il ruolo dell’assemblea legislativa. Con l’insediamento dell’Ufficio di Presidenza prende ufficialmente il via l’attività dell’organo di governo del Consiglio regionale della Campania, incaricato di definire l’indirizzo politico-istituzionale dell’assemblea. A dichiararlo . 🔗 Leggi su 2anews.it

