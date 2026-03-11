Zeren Spor Ankara-Conegliano oggi Champions League volley femminile 2026 | orario tv programma streaming

Oggi si gioca la partita tra Zeren Spor Ankara e A. Carraro Prosecco Doc Conegliano, valida per i quarti di finale della Champions League femminile 2026. La sfida si tiene in Turchia e sarà trasmessa in diretta televisiva e streaming. Le due squadre si sono affrontate nella fase a gironi e ora si sfidano nuovamente in questa fase eliminatoria.

La A. Carraro Prosecco Doc Conegliano torna in Turchia per iniziare il doppio confronto dei quarti di finale di Champions League femminile contro lo Zeren Spor Ankara, in una sfida che riporta di fronte due squadre che si sono già incontrate nella fase a gironi. Il primo atto si gioca proprio ad Ankara e rappresenta un passaggio fondamentale verso la Final Four per le campionesse d'Italia, chiamate a ribadire la propria forza dopo il cammino dominante nella prima fase del torneo. Nel girone D la squadra veneta ha confermato tutto il proprio valore, chiudendo al primo posto con sei vittorie su sei partite e 17 punti, davanti proprio allo Zeren Spor, secondo con 13 punti, mentre Dresdner SC e?KS Commercecon?ód? sono rimaste più distanti in classifica.