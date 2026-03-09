Dove vedere in tv Zeren Spor Ankara-Conegliano Champions League volley femminile 2026 | orario programma streaming

In vista dei quarti di finale della Champions League femminile di volley, Conegliano sfiderà lo Zeren Spor Ankara in una partita che sarà trasmessa in tv. L'incontro si terrà prossimamente, con orario e programma ancora da definire, e sarà disponibile anche in streaming. I dettagli sulla visione saranno comunicati nelle prossime ore.

L'appuntamento con il confronto d'andata è per mercoledì 11 marzo (ore 18.00) nella fornace della TVF Ziraat Bankkart Hall, mentre il ritorno si giocherà la settimana successiva di fronte al proprio pubblico del PalaVerde di Treviso. Si preannuncia un testa a testa insidioso per le Pantere, che dovranno fronteggiare la ricca formazione anatolica già sconfitta per due volte nella fase a gironi (3-2 in rimonta tra le mura amiche e 3-0 in trasferta). Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l'orario d'inizio, il palinsesto tv e streaming di Zeren Spor Ankara-Conegliano, andata dei quarti di finale della Champions League di volley femminile. QUARTER FINALS – CEV Champions League 2026 11 MAR – Ankara Ore 20:00 (local time) - 18:00 (Italia) 18 MAR – Palaverde, Villorba (TV) Ore 20:30