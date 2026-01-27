Zeren Spor Ankara-Conegliano oggi Champions League volley femminile 2026 | orario canale streaming

Oggi alle 16.00 si disputa la partita tra Zeren Spor Ankara e Conegliano, valida per la fase a gironi della Champions League di volley femminile 2026. L’incontro si svolge in Turchia e sarà trasmesso in diretta streaming e sui canali televisivi dedicati. Ecco tutte le informazioni su orario, canale e modalità di visione.

Oggi martedì 27 gennaio (ore 16.00) si gioca Zeren Spor Ankara-Conegliano, incontro valido per la fase a gironi della Champions League di volley femminile. Alla TVF Ziraat Bankkart Hall andrà in scena uno scontro diretto fondamentale per il primo posto nel girone, l'unico che garantisce la qualificazione diretta ai quarti di finale della massima competizione europea (le seconde classificate disputeranno un playoff per meritarsi gli ultimi pass). Al momento le Pantere svettano in testa alla Pool D con quattro successi (11 punti), tallonate dalle turche (tre vittorie, 10 punti): si preannuncia un testa a testa rovente dopo il palpitante tie-break giocato prima di Natale al PalaVerde di Treviso, dove le Campionesse d'Europa sono riuscite a imporsi in rimonta.

