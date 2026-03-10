Riforma giustizia | il dietrofront di Zappaterra un no

Marcella Zappaterra, consigliera regionale del Partito Democratico in Emilia-Romagna, ha cambiato opinione sulla riforma della giustizia, passando da un primo sostegno al merito a un voto di rifiuto motivato politicamente. La sua posizione è stata comunicata attraverso un intervento pubblico, segnando un evidente dietrofront rispetto alla precedente adesione. La modifica si è verificata nelle ultime settimane, durante il dibattito sulla proposta di riforma.

Marcella Zappaterra, consigliera regionale del Partito Democratico in Emilia-Romagna, ha modificato la sua posizione sulla riforma della giustizia passando da un sostegno iniziale al merito a un voto di rifiuto motivato politicamente. La decisione è stata presa nel contesto di una campagna elettorale interna per il ruolo di portavoce della conferenza delle donne democratiche, mentre il governo viene accusato di strumentalizzare fatti di cronaca per delegittimare i magistrati. L'evoluzione del pensiero della politica romagnola riflette le tensioni interne che caratterizzano l'attuale panorama politico italiano. Il cambio di rotta non nasce da un ripensamento sui contenuti tecnici della riforma, ma dall'uso politico dello strumento legislativo da parte dell'esecutivo.