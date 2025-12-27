Maignan Juventus, cambia tutto per il rinnovo del portiere con il Milan! Cosa sta succedendo in queste ore, ultimissime. Il gelo delle scorse settimane sembra destinato a sciogliersi sotto il calore di una proposta che certifica, se ancora ce ne fosse bisogno, la centralità di Mike Maignan nel mondo rossonero. Il futuro del portiere francese – accostato anche al calciomercato Juventus – potrebbe tingersi nuovamente dei colori del Milan. Dopo una fase di stallo preoccupante, la dirigenza di via Aldo Rossi ha deciso di passare al contrattacco. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’amministratore delegato Giorgio Furlani e il direttore sportivo Igli Tare hanno recapitato all’entourage del giocatore un’offerta di rinnovo ufficiale, studiata per pareggiare i parametri dei top player della rosa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Maignan Juventus, svolta clamorosa per il portiere! Ora può cambiare tutto per il suo futuro, l’ultimissima indiscrezione

Leggi anche: Maignan Juventus: altra rivelazione clamorosa sul futuro del portiere! Questo è l’orientamento in vista dell’estate, cosa accadrà

Leggi anche: Maignan Juve, il portiere ha preso una decisione definitiva sul suo futuro al Milan! Bianconeri (ma non solo) alla finestra, ecco cosa può accadere nei prossimi mesi

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Svolta Maignan, contatto per il rinnovo: c’è la richiesta - Le ultimissime novità legate al futuro del portiere francese: il punto della situazione a pochi mesi dalla scadenza ... milanlive.it

Calciomercato Milan News/ Rottura definitiva con Maignan, clamorosa ipotesi Icardi (12 novembre 2025) - Con l’avvicinarsi sempre maggiore della sessione invernale dei trasferimenti, si avvicina sempre di più la possibilità per il club rossonero di veder partire uno dei membri più importanti della rosa ... ilsussidiario.net

Maignan-Milan, Juventus scatta per il portiere. I 3 club che fanno la corte a Magic Mike - E Vlahovic... - La Juventus pensa a Mike Maignan: l'indiscrezione bomba della Gazzetta dello Sport scalda la settimana di sosta del campionato per le nazionali. affaritaliani.it

Maignan è un caso, sul portiere rossonero c’è anche l’Inter. La Juventus tenta il centrale argentino Senesi. Insigne alla Lazio - facebook.com facebook

Il #Milan ha trovato il sostituto di #Maignan Novità anche in casa Juventus x.com