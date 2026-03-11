Stasera alle 21.30 su Italia 1 verrà trasmessa la commedia del 2009 che ha lanciato Zalone nel panorama cinematografico italiano. Il film, che ha incassato circa 14 milioni di euro, vede protagonista un comico che, grazie a questa pellicola, ha raggiunto una popolarità diffusa. La pellicola rappresenta un momento importante per l’attore, che ha ottenuto un grande successo di pubblico.

Stasera, alle 21.30 su Italia 1, torna a ruotare sul grande schermo la commedia che nel 2009 ha trasformato un comico sconosciuto in un fenomeno nazionale. Il film, diretto da Gennaro Nunziante e interpretato da Checco Zalone, incassò ben 14 milioni di euro, segnando l’inizio di una carriera cinematografica senza precedenti per il protagonista. La storia raccontata è profondamente radicata nell’esperienza personale dell’attore, che ha vissuto sulla propria pelle lo sradicamento dal Sud verso Milano. Non si tratta solo di una narrazione divertente, ma di un affresco sociale che tocca temi come le relazioni familiari, i pregiudizi e la ricerca della realizzazione personale in una città del Nord spesso ostile ai sogni dei meridionali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Zalone: 14 milioni di euro e il sogno che ha cambiato

Articoli correlati

Leggi anche: Il paesaggio che ha incantato milioni di viaggiatori è cambiato per sempre

Leggi anche: “Zalone? Va apprezzato per il coraggio artistico. E a proposito di soldi, non ha mai fatto pubblicità, lasciando fuori dalla porta decine di milioni di euro. È rispetto verso il pubblico”: parla Nunziante

Tutti gli aggiornamenti su Zalone 14 milioni di euro e il sogno...

Temi più discussi: Checco Zalone, tutti i film in ordine di budget: dal meno costoso al più caro; Qual è il patrimonio di Checco Zalone e quanto ha guadagnato dai suoi film; Eccezionale cinema italiano. E (non) solo per Zalone; Checco Zalone, guadagni clamorosi per i suoi film: ecco il record dell'attore.

Checco Zalone, tutti i film in ordine di budget: dal meno costoso al più caroLe sue pellicole continuano a ottenere grandi risultati in termini di incassi, ma quanto viene speso ogni volta per la produzione del film? Scopriamolo. libero.it

Checco Zalone, guadagni clamorosi per i suoi film: ecco il record dell'attoreChecco Zalone ha accumulato successi e record con i suoi film, ma quanto hanno incassato e quali sono i guadagni dell'attore? Ecco tutti i numeri ... libero.it

Le migliori frasi di Checco Zalone.. . Zalone e Materazzi - facebook.com facebook

Playoff SuperLega | Comunicato Gara 1 “da scancellare”, alla Zalone, per Allianz Milano. Tra le mura di Verona la “comportazione” dei PowerBoys non è dominante ed è 3-0 per gli scaligeri Leggi il comunicato sul sito powervolleymilano.it/news/2025/alli… x.com