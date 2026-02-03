Zalone? Va apprezzato per il coraggio artistico E a proposito di soldi non ha mai fatto pubblicità lasciando fuori dalla porta decine di milioni di euro È rispetto verso il pubblico | parla Nunziante
Gennaro Nunziante difende Checco Zalone, sottolineando il suo coraggio artistico e la scelta di non fare pubblicità, lasciando così milioni di euro fuori dalla porta. Nunziante, che lavora con Zalone da anni, dice che quello che conta davvero sono gli spettatori e il rapporto che hanno con il film. Secondo lui, il successo di ‘Luca’ ha rivelato un lato inedito di Zalone, e questo è ciò che fa la differenza.
Secondo Gennaro Nunziante “la differenza la fanno gli spettatori. Gli incassi rendono tutto più freddo e materiale, ciò che conta è il rapporto che il pubblico ha avuto con il film, che ha svelato un lato inedito di Luca ed è stato apprezzato”: ‘Luca’ è Luca Medici, alias Checco Zalone e lui è il regista che lo affianca da anni. Insieme con Buen Camino hanno battuto ogni record. Su Repubblica, il 62enne racconta com’è stato crescere in una famiglia che non aveva soldi e come ha cambiato la sua vita la ricchezza: “ Ero felice. A casa mia si rideva, si scherzava. Ricordo un periodo in cui ero così contento che papà stava sempre con noi e mia sorella mi disse ‘deficiente, non hai capito che papà è disoccupato?’. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
