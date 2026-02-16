Il paesaggio che ha incantato milioni di viaggiatori è cambiato per sempre
L'Islanda ha subito una perdita significativa: il ghiacciaio che aveva ispirato fotografi e cineasti si è sciolto drasticamente a causa del riscaldamento globale. Questa fusione ha trasformato il paesaggio, cancellando un punto di riferimento molto amato, che attirava ogni anno migliaia di visitatori desiderosi di scattare foto spettacolari.
L 'Islanda che conoscevamo, quella delle foto perfette su Instagram e dei panorami da Game of Thrones, ha appena perso uno dei suoi simboli più preziosi. La spiaggia nera di Reynisfjara, l'angolo di sabbia lavica più famoso del mondo, è stata letteralmente mangiata dall'Atlantico. Nelle ultime settimane, una serie di mareggiate di una violenza mai vista ha travolto la costa sud dell'isola, facendo arretrare il litorale di ben cinquanta metri. Quella che era una distesa infinita oggi è un ammasso di massi e detriti, con le iconiche colonne di basalto esagonali in parte crollate e inghiottite dalle onde.
Lorenzo, il collega che ha rischiato tutto per salvarmi: un gesto che ha cambiato per sempre la mia vita.
Lunedì 2 febbraio 2026, a Padova, Alessandro Calista, agente del Reparto Mobile di 29 anni, ha raccontato per la prima volta un episodio che gli ha cambiato la vita.
Addio a Brigitte Bardot, il mito che ha cambiato per sempre il volto della donna nel cinema
È mancata Brigitte Bardot, figura iconica che ha rivoluzionato l'immagine femminile nel cinema.
