Mascali festeggia l' Epifania con giochi gonfiabili e animazione per bambini in piazza Duomo

Mascali celebra l’Epifania con un evento dedicato ai bambini in piazza Duomo. Il 6 gennaio, la piazza si trasformerà in un’area di giochi, gonfiabili e animazione, offrendo a famiglie e piccoli un’occasione di incontro e divertimento. Una giornata pensata per vivere insieme un momento di convivialità e spensieratezza, nel rispetto delle tradizioni e del territorio.

Tutto pronto a Mascali per accogliere il giorno dell'Epifania con un'esplosione di gioia e colori. Domani, 6 gennaio, il cuore della città si trasformerà in un grande parco giochi a cielo aperto per la gioia dei più piccoli e delle loro famiglie.L'iniziativa, fortemente voluta.

