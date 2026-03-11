Il regista ha pubblicato un messaggio enigmatico su Instagram in occasione del quinto anniversario della Snyder Cut, lasciando intendere un possibile annuncio sul sequel di Justice League. Il post ha attirato l’attenzione dei fan, che sperano in nuove news. Non ci sono ancora conferme ufficiali, ma l’attenzione si concentra sulla natura del messaggio e sulle sue implicazioni.

Il regista ha condiviso un criptico post su Instagram in vista del quinto anniversario della Snyder Cut, ma i fan sperano che sia in arrivo un annuncio. Sono passati quasi 5 anni da quando Warner Bros. ha distribuito Justice League di Zack Snyder su pressione dei numerosi fan di Snyder e delle star che hanno partecipato al progetto. Probabilmente a questo punto lo Snyderverse è cosa archiviata, ma c'è chi ancora spera in un sequel e un post criptico pubblicato dal regista su Instagram avrebbe alimentato le speranze in tal senso. Che cosa si legge nel post pubblicato da Zack Snyder su Instagram Nelle ultime ore Snyder ha condiviso su Instagram una foto del set del Maniero Wayne tratto dalla Snyder Cut accompagnato dalla scritta: "Tra otto .

Zack Snyder rompe il silenzio su Justice League: un post criptico ha anticipato il sequel?

