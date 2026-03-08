come 300 di zack snyder ha influenzato il cinema nel xxi secolo

Quasi vent’anni fa il film “300” diretto da Zack Snyder arrivò nelle sale, distinguendosi per il suo stile visivo e l’approccio originale al genere storico. Il film si basò su un fumetto e raccontò la battaglia delle Termopili, attirando l’attenzione per le sue scene di lotta e l’uso di effetti visivi innovativi. Da allora, ha lasciato un’impronta sulla produzione cinematografica del XXI secolo.

Quasi vent'anni fa 300 approdò nelle sale come un esperimento visivo travestito da kolossal storico come tanti se ne sono già visti. Lo spettatore si recò al cinema pensando di assistere alla ricostruzione di una delle più importanti battaglie di sempre e le sue aspettative vennero totalmente ribaltate. Diretto da Zack Snyder e tratto dalla graphic novel di Frank Miller, il film sulla battaglia delle Termopili non punta sulla ricostruzione dettagliata sulla sconfitta dei persiani, ma sul rendere iconico un vero e proprio mito, che qui è rappresentato da Gerard Butler. Con il suo uso eccessivo del digitale e il suo stile originale, 300 ha.

