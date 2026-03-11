Yana Maliko verso il processo d’Appello all’ex fidanzato Il papà | Riguarda tutte le vittime venite a Brescia Possiamo fare la differenza

Un padre invita pubblicamente le persone a partecipare al processo di appello contro l’ex fidanzato della propria figlia, accusato di omicidio. In un video, chiede alla comunità di Brescia di essere presente, sottolineando che la presenza può fare la differenza per tutte le vittime. L’evento si terrà a Brescia e riguarda il caso che ha coinvolto la giovane scomparsa.

Castiglione delle Stiviere (Mantova), 11 marzo 2026 – L'appello di un padre in un video per chiamare la gente a presenziare al nuovo processo all'uomo imputato dell 'omicidio della figlia. A lanciarlo è Oleksandr Malaiko, padre di Yana, 23enne ucraina, alla vigilia del dibattimento d'appello, il 25 marzo a Brescia. “Non riguarda - dice, fra l'altro, Oleksandr - solo Yana. Riguarda tutte le vittime. Per questo vi chiedo di venire a Brescia. Quando le persone si uniscono, la giustizia diventa più forte”. Yana Malaiko, l'appello del papà: "Venite a Brescia, la vostra presenza può fare la differenza" La sentenza. Il 6 marzo del 2025 i giudici della Corte d'Assise di Mantova avevano condannato a vent'anni di carcere l'ex fidanzato della ragazza, Dumitru Stratan, 36 anni, moldavo, per omicidio volontario e occultamento di cadavere. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

