L’associazione nel nome di Yana Malaiko | appello per continuare ad aiutare le vittime di violenza

L’associazione Y.A.N.A. ha annunciato un appello per sostenere le vittime di violenza, invitando a contribuire con donazioni e a rinnovare o sottoscrivere nuove iscrizioni. L’organizzazione si rivolge a chi desidera partecipare alla campagna di solidarietà e supporto, chiedendo un impegno diretto e concreto per continuare le attività a favore delle persone in difficoltà. L’appello è stato diffuso pubblicamente in giornata.

Mozzanica, 7 marzo 2026 – L'Associazione Y.A.N.A. lancia un appello per raccogliere fondi, rinnovare le iscrizioni e raccoglierne di nuove. Y.A.NA. (acronimo di You Are Not Alone) è nata nel nome di Yana Malaiko, la 23enne ucraina morta nella notte fra il 19 e il 20 gennaio 2023 in un appartamento in un grande condominio di piazzale Resistenza a Castiglione delle Stiviere. Il 6 marzo del 2025 i giudici dell'Assise di Mantova avevano condannato a vent'anni di carcere per omicidio volontario e occultamento di cadavere l'ex fidanzato di Yana, Dumitru Stratan, 36 anni, moldavo. Era caduta l'aggravante della premeditazione e non era stato ergastolo come richiesto dall'accusa.