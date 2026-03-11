Yana Malaiko l' appello del papà | Venite a Brescia la vostra presenza può fare la differenza

Un padre ha rivolto un appello pubblico chiedendo alle persone di recarsi a Brescia per partecipare al nuovo processo contro un uomo coinvolto in un procedimento giudiziario. In un video, ha invitato la comunità a essere presente, sottolineando che la loro presenza può fare la differenza. Nessun altro dettaglio riguardo alle identità o ai motivi del processo è stato reso noto.