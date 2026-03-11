Yana Malaiko l' appello del papà | Venite a Brescia la vostra presenza può fare la differenza
Un padre ha rivolto un appello pubblico chiedendo alle persone di recarsi a Brescia per partecipare al nuovo processo contro un uomo coinvolto in un procedimento giudiziario. In un video, ha invitato la comunità a essere presente, sottolineando che la loro presenza può fare la differenza. Nessun altro dettaglio riguardo alle identità o ai motivi del processo è stato reso noto.
L'appello di un padre in un video per chiamare la gente a presenziare al nuovo processo all'uomo imputato dell'omicidio della figlia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Articoli correlati
Leggi anche: L’associazione nel nome di Yana Malaiko: appello per continuare ad aiutare le vittime di violenza
Femminicido di Yana Malaiko, si torna in aula: per l'ex fidanzato Dumitru Stratan processo di secondo gradoCastiglione della Stiviere (Mantova), 21 gennaio 2026 – L'omicidio di Yana Malaiko e l'occultamento del suo cadavere saranno il 25 marzo davanti alla...
Contenuti e approfondimenti su Yana Malaiko
Temi più discussi: L’associazione nel nome di Yana Malaiko: appello per continuare ad aiutare le vittime di violenza; Appello dell’associazione Yana di Castiglione: Aiutateci a sostenere il centro; L’associazione nel nome di Yana Malaiko | appello per continuare ad aiutare le vittime di violenza.
L’associazione nel nome di Yana Malaiko: appello per continuare ad aiutare le vittime di violenzaMozzanica, 7 marzo 2026 – L'Associazione Y.A.N.A. lancia un appello per raccogliere fondi, rinnovare le iscrizioni e raccoglierne di nuove. Y.A.NA. (acronimo di You Are Not Alone) è nata nel nome di Y ... ilgiorno.it
Omicidio di Yana Malaiko, Dumitru Stratan condannato a 20 anni: esclusa la premeditazione. Il padre della vittima: «Deluso dalla giustizia»Vent’anni di carcere: a tanto è stato condannato in primo grado il 28enne moldavo Dumitru Stratan per l’omicidio della sua ex fidanzata Yana Malaiko, avvenuto a gennaio 2023 a Castiglione delle ... milano.corriere.it
"#YanaMalaiko" - Results on X | Live Posts & Updates x.com
Nata dopo il femminicidio di Yana Malaiko è punto d’ascolto e di aiuto - facebook.com facebook