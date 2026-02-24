Licenziamenti illegittimi giornalisti | Odg bene sentenza Corte Appello Salerno

La decisione della Corte di Appello di Salerno ha annullato i licenziamenti di alcuni giornalisti del 2019, ritenendoli illegittimi. La causa riguarda le modalità di sospensione del rapporto di lavoro e la mancata comunicazione formale. L’Ordine dei giornalisti della Campania commenta che questa sentenza conferma l’importanza di rispettare le norme sui diritti dei lavoratori. La questione riguarda un importante esempio di tutela per i giornalisti coinvolti.

Tempo di lettura: < 1 minuto L’Ordine dei giornalisti della Campania esprime soddisfazione per la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Salerno che ritiene illegittimi i licenziamenti, avenuti nel 2019, di alcuni giornalisti del quotidiano “La Città” di Salerno. Una sentenza che stabilisce anche il pagamento di tutte le retribuzioni arretrate. “Resta l’amarezza che per lunghissimo tempo alcuni giornalisti che hanno garantito un prodotto informativo di altissima qualità, garantendo l’informazione nella più vasta provincia della Campania – si legge ancora in una nota – hanno dovuto vivere anni di precarietà e di sacrifici”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

