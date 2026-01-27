Il Liverpool ha esortato a ingaggiare Adam Wharton da Xabi Alonso

Il Liverpool sta considerando l'ingaggio di Adam Wharton, secondo quanto riferito, con l'obiettivo di rafforzare il reparto centrocampo. La società monitora attentamente la situazione e valuta possibili opportunità di mercato, in vista delle prossime sfide. L'interesse per il talento emergente si inserisce nel contesto di una strategia di rafforzamento della rosa, senza enfasi o clamore.

Breaking: Xabi Alonso osserva la sconfitta del Real Madrid contro il Manchester City (foto di Aitor AlcaldeGetty Images) Xabi Alonso è stato collegato al trasferimento al Liverpool nelle ultime settimane e vuole ingaggiare Adam Wharton per i Reds. Il 44enne allenatore spagnolo è stato recentemente messo in panchina dal Real Madrid e sembra che presto potrebbe essere in procinto di assumere un nuovo lavoro. Il Liverpool ha avuto finora una stagione deludente e Arne Slot è sotto molta pressione come allenatore dell’Olanda, con il lavoro in pericolo se i risultati non migliorano notevolmente. Secondo Fichajes, Alonso rischia di finire al Liverpool se Slot verrà esonerato nelle prossime settimane.🔗 Leggi su Justcalcio.com

Il Liverpool è molto interessato ad Adam Wharton del Crystal Palace #Calciomercato #26gennaio x.com