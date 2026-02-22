Liverpool ipotesi affascinante dalla Spagna | Xabi Alonso in panchina e Güler come colpaccio di mercato

Una voce dalla Spagna suggerisce che Xabi Alonso potrebbe sedere in panchina al Liverpool, mentre il club punta ad aggiungere Arda Güler alla rosa. La trattativa per il giovane talento turco rischia di diventare uno dei colpi di mercato più interessanti della stagione. Secondo fonti vicine al club, il Liverpool sta valutando attentamente questa possibilità per rafforzare l’attacco. Restano da seguire gli sviluppi di questa ipotesi intrigante.

