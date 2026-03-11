X Municipio Donna dell’Anno | il premio Cultura a Paola Gaspardis collaboratrice de ilfaroonlineit

Ostia, 11 marzo 2026 – In occasione della appena trascorsa Giornata Internazionale della Donna, nel pomeriggio del 10 marzo 2026, è stato consegnato sul palcoscenico del Teatro del Lido, il premio " Donna dell'anno " a quelle donne che hanno saputo distinguersi sul territorio. Uno spettacolo teatrale del CSAQ di Piazza Ronca ha fatto da speciale cornice a questo evento, raccontando ai presenti delle grandi donne del passato. Uno spettacolo teatrale coinvolgente, in onore di quelle donne che hanno portato i segni della storia Un viaggio nella storia, attraverso un'invenzione tecnologica di una fantastica "Margherita Hack" che ha riportato dal passato quelle donne che hanno pagato il prezzo della loro storia, donne emarginate, silenziate, ma mai arrese.