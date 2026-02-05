Nel X Municipio torna il premio Donna dell’anno | requisiti e chi può candidarsi

Nel X Municipio si riaccende l’attesa per il premio “Donna dell’anno”. L’iniziativa, che si svolge ogni anno in occasione della Giornata Internazionale della Donna, torna anche nel 2026. Chi può candidarsi e quali sono i requisiti? Le candidature sono aperte, e le donne interessate possono già inviare la propria candidatura per essere riconosciute per il loro impegno e il contributo alla comunità. La cerimonia si svolgerà nei prossimi mesi, con l’obiettivo di valorizzare figure femminili che si distinguono nel territorio.

Roma, 5 febbraio 2025 – Nell’ambito delle iniziative dedicate alla Giornata Internazionale della Donna, torna anche quest’anno il Premio donna dell’anno 2026 promosso dal Municipio X. I requisiti. Potranno essere votate (e non candidate) le donne che si siano distinte per il proprio impegno nello svolgimento di attività espletate con costanza sul e per il territorio municipale e che si siano particolarmente distinte nel campo sociale, della cultura, del lavoro, dell’arte, dello sport oppure nella difesa dei diritti umani con azioni di tutela della vita, della libertà, dell’ambiente, della sicurezza e della collettività.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

