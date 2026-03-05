Municipio X Donna dell’Anno 2026 | un premio per chi è esempio e riferimento sul territorio

Il Municipio X ha annunciato il ritorno del premio “Donna dell’Anno 2026” in occasione della Giornata Internazionale della Donna. La cerimonia si terrà a Ostia il 5 marzo 2026, con l’obiettivo di riconoscere le donne che si distinguono per il loro ruolo e impegno sul territorio. La premiazione si svolgerà presso una sede ancora da definire.

Ostia, 5 marzo 2026 – Nell’ambito delle iniziative dedicate alla Giornata Internazionale della Donna, torna anche quest’anno il Premio donna dell’anno 2026 promosso dal Municipio X. Potranno essere votate (e non candidate) le donne che si siano distinte per il proprio impegno nello svolgimento di attività espletate con costanza sul e per il territorio municipale e che si siano particolarmente distinte nel campo sociale, della cultura, del lavoro, dell’arte, dello sport oppure nella difesa dei diritti umani con azioni di tutela della vita, della libertà, dell’ambiente, della sicurezza e della collettività. Donne che abbiano.... 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Municipio X, Donna dell’Anno 2026: un premio per chi è esempio e riferimento sul territorioOstia, 5 marzo 2026 – Nell’ambito delle iniziative dedicate alla Giornata Internazionale della Donna, torna anche quest’anno il Premio donna dell’anno 2026 promosso dal Municipio X. ilfaroonline.it

