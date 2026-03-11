WWE | Tony D’Angelo seppellisce il passato e punta dritto all’NXT Championship

Durante l’ultima puntata di NXT, Tony D’Angelo è tornato a parlare sul ring, pronunciando un discorso che ha chiarito le sue intenzioni. Ha dichiarato di voler lasciarsi alle spalle il passato e ha annunciato il suo obiettivo di conquistare l’NXT Championship. La sua presenza ha catturato l’attenzione dei fan e dei colleghi presenti in arena.

Nel corso dell'ultima puntata di NXT, Tony D'Angelo è tornato al centro della scena con un promo intenso, in cui ha chiarito le sue motivazioni e i suoi obiettivi futuri. Salito sul ring, D'Angelo ha ricordato il momento del suo ritorno a NXT, spiegando che fin dall'inizio aveva due motivi ben precisi per tornare. Il primo era legato alla guerra contro DarkState. Secondo lui, Vengeance Day ha rappresentato il culmine di quella missione: una vera e propria battaglia. Pur ammettendo di disprezzare Dion, D'Angelo ha riconosciuto che il suo rivale ha combattuto fino alla fine, "cadendo sul proprio scudo".