WWE | Myles Borne difende con successo il North American Championship contro Ethan Page a NXT

Nell’ultima puntata di WWE NXT, Myles Borne ha difeso con successo il North American Championship contro Ethan Page in un rematch improvvisato. La sfida è stata molto seguita dai fan e si è conclusa con la vittoria di Borne, che ha mantenuto il titolo. L’incontro ha visto i due lottatori impegnarsi con intensità sul ring, portando a un risultato che ha lasciato i presenti senza parole.

Myles Borne supera nuovamente Ethan Page in un rematch improvvisato e consolida il proprio regno come North American Champion a NXT. Importante difesa titolata nell’ultima puntata di WWE NXT, dove Myles Borne è riuscito a mantenere il North American Championship battendo ancora una volta Ethan Page in un rematch improvvisato. La serata si è aperta proprio con il campione, che è salito sul ring per commentare la vittoria ottenuta la settimana precedente contro Page. Nel suo promo, Borne ha ringraziato ironicamente il suo “più grande hater”, sostenendo che le critiche ricevute gli abbiano fatto tirare fuori un lato più aggressivo. Secondo il campione, Page lo aveva accusato di non avere abbastanza killer instinct, ma proprio quelle parole avrebbero risvegliato in lui qualcosa di diverso: una versione più dura e determinata. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE: Myles Borne difende con successo il North American Championship contro Ethan Page a NXT WWE: Myles Borne è il nuovo NXT North American ChampionIl Main Event della serata di NXT prevedeva il match valevole per il titolo Nord Americano di NXT tra Myles Born e Ethan Page. NXT: “Shiloh Hill sfiderà Ethan Page per l’NXT North American Championship la prossima settimana.”Dopo un’impressionante prestazione nel ladder match a sette per l’NXT Championship della scorsa settimana, vinto alla fine da Joe Hendry, la new... Contenuti utili per approfondire Myles Borne Argomenti discussi: NXT Report 24-02-2026 – WWE; NXT 03.032026 Ricky Saints è al livello Sanremo.