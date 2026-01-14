WWE | Una rivalità fuori controllo Tatum Paxley vs Izzi Dame

L’episodio di NXT del 13 gennaio ha visto una nuova escalation nella rivalità tra Tatum Paxley e Izzi Dame. Dopo gli eventi di New Year’s Evil, le tensioni tra le due si sono intensificate, portando a confronti e conseguenze significative. Izzi Dame era presente e ha espresso il suo punto di vista, contribuendo a creare un’atmosfera di confronto che prosegue nel percorso dei protagonisti.

L'episodio di NXT del 13 gennaio è stato ricco di emozioni e conseguenze dopo New Year's Evil. Izzi Dame era presente e aveva parecchio da dire. Durante New Year's Evil, Izzi Dame ha conquistato l'NXT Women's North American Championship, appena due ore dopo aver perso un match singolo contro Tatum Paxley. Questa settimana è salita sul ring con l'intento di vantarsi della sua vittoria. "This was calculation, timing and simply outsmarting everyone else." This was all part of the plan for @izziwwe . pic.twitter.com8vnTjy2PiT — WWE (@WWE) January 14, 2026 I fan hanno iniziato a intonare " Shut up " mentre Izzi dichiarava di essere esattamente dove aveva sempre pianificato di arrivare.

