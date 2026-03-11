WWE | Steel Cage match titolato e altri incontri annunciati per la prossima puntata di NXT

La prossima puntata di WWE NXT prevede un match Steel Cage titolato e altri incontri annunciati, con diversi segmenti speciali in programma. La promozione dello spettacolo si concentra sui confronti tra vari atleti, con l’obiettivo di offrire un palinsesto pieno di azione e tensione prima dell’evento successivo. La data dell’episodio e i dettagli degli incontri sono stati comunicati ufficialmente.

La prossima puntata di WWE NXT promette uno show ricco di match titolati e segmenti speciali dopo le novità annunciate durante l’ultimo episodio. Tra gli incontri più attesi spicca la rivincita per il NXT Women’s North American Championship, che vedrà Tatum Paxley difendere il titolo contro Izzi Dame all’interno di uno Steel Cage. Steel Cage match per il titolo. Il match è stato ufficializzato dopo il segmento di apertura dello show, quando Izzi Dame ha interrotto Paxley accusandola di essere falsa e chiedendo con forza un rematch per il titolo. La tensione tra le due è continuata per tutta la serata, con Paxley che ha cercato la rivale nel backstage fino a quando le due sono arrivate alle mani dietro le quinte. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE: Steel Cage match titolato e altri incontri annunciati per la prossima puntata di NXT Articoli correlati WWE NXT: match titolato femminile e altre sfide ufficializzate per la prossima puntataZaria ottiene una title shot dopo il tradimento di Sol Ruca: settimana decisiva per la divisione femminile. WWE: Annunciati un confronto e un match titolato per la puntata di Smackdown pre Royal RumbleA poche ore dalla messa in onda in diretta di WWE SmackDown da Riyadh, in Arabia Saudita, è stato confermato un nuovo segmento che potrebbe avere... Tutto quello che riguarda Steel Cage Major Steel Cage Title Match Announced for WWE NXTThe rivalry between Tatum Paxley and Izzi Dame is about to get even more intense. WWE has officially announced a steel cage match for the NXT Women’s North American Championship on next week’s episode ... sports.yahoo.com Booker T Appreciation Night, steel cage title match part of next WWE NXT lineupPrior to the main event of Tuesday’s show, Vic Joseph spoke to the crowd and surprised Booker T by announcing that next week’s show in the Hall of Famer’s hometown of Houston would be dedicated to him ... f4wonline.com