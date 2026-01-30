WWE | Annunciati un confronto e un match titolato per la puntata di Smackdown pre Royal Rumble

Nella notte di Riyadh, la WWE annuncia un confronto e un match titolato per la prossima puntata di SmackDown, che si terrà poco prima del Royal Rumble. I fan sono già in fermento, perché questi eventi potrebbero cambiare le carte in tavola in vista dello spettacolo più atteso dell’anno. A poche ore dalla diretta, gli addetti ai lavori parlano di possibili sorprese e di una serata che potrebbe riservare colpi di scena importanti.

A poche ore dalla messa in onda in diretta di WWE SmackDown da Riyadh, in Arabia Saudita, è stato confermato un nuovo segmento che potrebbe avere importanti implicazioni per la Royal Rumble. Durante il Royal Rumble Kickoff Show, la WWE ha annunciato ufficialmente che Sami Zayn e Drew McIntyre si affronteranno faccia a faccia nell’episodio di SmackDown di stasera. Il confronto arriva proprio un giorno prima del loro scontro per il Undisputed WWE Championship alla Royal Rumble, preparando il terreno per un’ultima escalation nella loro rivalità. I due sono in rotta di collisione da quando Zayn ha vinto un incontro a quattro al Saturday Night’s Main Event, guadagnandosi la possibilità di sfidare McIntyre per il titolo. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

