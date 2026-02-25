WWE NXT | match titolato femminile e altre sfide ufficializzate per la prossima puntata

La WWE ha annunciato diversi incontri e segmenti per la prossima puntata di WWE NXT, in programma martedì dal Performance Center di Orlando. Il piatto forte sarà il match per l’NXT Women’s Championship: Jacy Jayne difenderà il titolo contro Zaria. La decisione è arrivata dopo gli ultimi sviluppi che hanno visto Zaria tradire Sol Ruca, costandole la title shot contro Jayne. L’NXT General Manager Robert Stone ha chiarito di non voler premiare Zaria per il suo comportamento, ma ha spiegato che è stata la stessa campionessa ad accettare la sfida. Annunciato anche un Six-Man Tag Team Match: Shiloh Hill, insieme a Hank & Tank, affronterà Jackson Drake, Brad Baylor e Ricky Smokes del Vanity Project. Inoltre, Ricky Saints sarà protagonista con un nuovo segmento del suo “Absolute Experience”. Infine, Izzi Dame e Tatum Paxley avranno un confronto faccia a faccia in vista del loro match per il NXT Women’s North American Championship a Vengeance Day. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

