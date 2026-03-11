WWE | Aggiornamenti sullo status di William Regal dopo l’apparizione a NXT

L’ultima puntata di WWE NXT ha regalato una sorpresa inaspettata ai fan, con William Regal che è apparso sul ring. La sua presenza ha attirato l’attenzione dei telespettatori e dei partecipanti. Regal è salito sul palco e ha interagito con alcuni wrestler, suscitando curiosità tra il pubblico presente e gli spettatori a casa. Non sono stati comunicati ulteriori dettagli sul suo stato attuale o sui piani futuri.

L’ultima puntata di WWE NXT ha regalato una sorpresa inaspettata ai fan, con William Regal che è comparso assieme a Fit Finlay nel corso del match tra Tavion Heights e suo figlio Charlie Dempsey contro la stable dei Birthright, formata tra gli altri da Lexis King e uno dei figli di Finlay, Uriah Connors. Regal infatti è apparso sullo stage insieme al suo illustre collega nel momento in cui Charlie si è schierato a sorpresa contro Tavion, di fatto turnando heel e unendosi alla stable. Nonostante questa apparizione abbia svolto un ruolo all’interno della storyline in corso, un nuovo report suggerisce che la presenza di Regal fosse importante per un altro motivo. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE: Aggiornamenti sullo status di William Regal dopo l’apparizione a NXT Articoli correlati WWE: Aggiornamenti sullo status di Seth RollinsAssente dalla puntata di RAW successiva a Crown Jewel a seguito di un infortunio subito proprio durante il match in Arabia, e quindi privato del... WWE: Aggiornamenti sullo status di Seth Rollins, la compagnia punta su di lui per WrestleMania 42Il clamoroso ritorno di Seth Rollins all’Elimination Chamber non è stato un semplice momento isolato, tutto lascia pensare a un rientro a tempo pieno. Who Will Replace Ava As NXT GM