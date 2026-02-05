WWE | Aggiornamenti sullo status di Seth Rollins

Dopo l’infortunio subito durante il match di Crown Jewel in Arabia, Seth Rollins ha fatto passi avanti. Lottando contro il dolore, il wrestler sta migliorando e potrebbe tornare presto in azione. I fan aspettano notizie ufficiali, ma le ultime indicano che il suo recupero procede bene.

Assente dalla puntata di RAW successiva a Crown Jewel a seguito di un infortunio subito proprio durante il match in Arabia, e quindi privato del World Heavyweight Championship, ci sono aggiornamenti positivi sullo stato di forma del Visionario. Settimana scorsa è stato presente anche per una intervista ad ESPN in cui era stato “spoilerato” il suo ritorno alla Royal Rumble, dove potrebbe essersi presentato come l’incappucciato che potrebbe essere stato uno stuntman qualsiasi che verrà poi fatto passare come Seth Rollins, in attesa di un suo recupero al 100%. Chi era lo stuntman?. Questo stuntman, secondo gli ultimi aggiornamenti, potrebbe essere stato Grayson Waller, che era programmato per dei live event di NXT da cui è poi stato escluso per permettere il volo in Arabia. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

Aggiornamenti sull’infortunio di Seth Rollins: l’ex campione mondiale dei pesi massimi, dopo aver affrontato e vinto contro Cody Rhodes a Crown Jewel 2025 in Australia, ha subito un infortunio alla spalla che ha richiesto un intervento chirurgico.

