Durante il World Baseball Classic, gli Stati Uniti pensavano di essere già qualificati, ma hanno perso contro l’Italia. Il commissario tecnico statunitense ha dichiarato che il regolamento non è stato compreso correttamente. La sconfitta, considerata inaspettata, mette in discussione la loro posizione nel torneo e rappresenta una delle sorprese più grandi nel baseball internazionale recente.

La sconfitta degli Stati Uniti contro l’Itali a al World Baseball Classic rischia di diventare uno dei risultati più sorprendenti nella storia recente del baseball internazionale. A Houston, gli azzurri hanno battuto 8-6 una delle squadre più ricche di talento mai assemblate dagli americani, mettendo in discussione il percorso della squadra guidata da Mark DeRosa. Il risultato ha assunto un peso ancora maggiore alla luce delle dichiarazioni rilasciate dal manager statunitense nelle ore precedenti alla partita. In un’intervista televisiva prima della gara, DeRosa aveva spiegato di voler comunque vincere contro l’Italia pur credendo che la qualificazione fosse già assicurata. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - World Baseball Classic, gli USA pensavano di essere già qualificati! Il ct: “Regolamento non capito”

