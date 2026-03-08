Alle 20:00 si svolge la seconda partita dell’Italia al World Baseball Classic 2026 contro la Gran Bretagna. La partita si tiene in diretta e i tifosi sono invitati ad aggiornarsi sulla piattaforma di OA Sport per seguire gli sviluppi del match. La sfida si gioca in un contesto di grande attenzione, con gli azzurri impegnati a migliorare la loro posizione nel torneo.

Buona serata a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda partita dell’Italia al World Baseball Classic 2026. Al Daikin Park di Houston, noto anche come Minute Maid Park, per gli azzurri di Francisco Cervelli c’è da affrontare la Gran Bretagna, che come il Brasile ieri è alla sua seconda partecipazione. Questo secondo incontro già ha alcuni risvolti decisivi, perché una vittoria consentirebbe di guardare con più tranquillità all’accoppiata di incontri che davvero misura le fantasie di tutto il clan azzurro (e non solo): quelli con USA e Messico. Rimane però il fatto che la Gran Bretagna di buonissimi talenti, alcuni anche protagonisti in MLB, da Harry Ford in giù, li ha. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Italia-Gran Bretagna, World Baseball Classic 2026 in DIRETTA: match già delicato per gli azzurri

