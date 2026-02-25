Baseball Alberto Mineo | World Baseball Classic responsabilità e onore Contro gli USA? Un sogno giocare con Aldegheri

Il punto del capitano, nell’Italia che sta affrontando l’Early Camp in preparazione a quello che sarà poi il World Baseball Classic 2025, c’è anche Alberto Mineo: leader della nazionale azzurra del Batti & Corri, che in video conferenza stampa con i media nazionali ha toccato diversi punti. Incalzato dalle domande dei giornalisti, fra cui anche quelle di OA Sport, il catcher ha detto: “Vestire la maglia della nazionale (esordio nel torneo il prossimo 7 marzo contro il Brasile, nella Pool B, al Daikin Park di Houston) è sempre una responsabilità e un onore. La chiave è sempre la passione, poi serve lavorare tanto, crederci e dare il 100%: Francisco (Cervelli, ndr) ci sta trasmettendo le sue idee, siamo tutti agonisti e non vogliamo fermarci”. 🔗 Leggi su Oasport.it

Leggi anche:

World Classic, ecco l'Italia di Aldegheri: grande attesa per la sfida con gli Usa

Cinque stelle MLB pronte a brillare con l'Italia nel World Baseball Classic 2026

Argomenti discussi: Baseball, Francisco Cervelli lancia l’Italia: Dobbiamo sempre pensare in grande; Cervelli e Mineo tra Early Camp e Classic: Puntiamo a migliorarci sempre; Baseball Francisco Cervelli lancia l’Italia | Dobbiamo sempre pensare in grande.

Baseball, Francisco Cervelli lancia l’Italia: Dobbiamo sempre pensare in grandeSi è tenuta quest'oggi la prima conferenza stampa, in modalità online, legata al cammino dell'Italia verso il World Baseball Classic 2026. Hanno ... oasport.it

MINEO, I CARABINIERI INCONTRANO GLI STUDENTI: LEGALITÀ, SICUREZZA E RISPETTO DELLE REGOLE AL CENTRO DEL CONFRONTO Promuovere la cultura della legalità e rafforzare il dialogo tra istituzioni e giovani. Con questo obiettivo si è svolto, - facebook.com facebook