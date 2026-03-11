Da Londra a Verona | i White Lies in concerto al Teatro Romano
Il 29 giugno 2026 i White Lies si esibiranno sul palco del Teatro Romano di Verona, nell’ambito della rassegna Contaminazioni Musicali. La band britannica porterà dal vivo il proprio repertorio in un concerto che si svolgerà nella suggestiva cornice dell’anfiteatro romano. L’evento rappresenta una delle tappe del loro tour europeo previsto per quella data.
A Verona sul palco del Teatro Romano per la rassegna Contaminazioni Musicali il 29 giugno 2026 arriveranno i White Lies. Band londinese tra le più influenti della scena indie rock britannica degli ultimi quindici anni, i White Lies tornano in Italia per un nuovo appuntamento estivo dopo il.
