Wheelchair curling l’Italia cede alla Norvegia 3-9 | mercoledì sfida alla Svezia

Durante il sesto incontro del round robin a Milano-Cortina 2026, la nazionale italiana di wheelchair curling ha affrontato la Norvegia e ha perso con il punteggio di 3-9. La squadra guidata da Marchese ha concluso la partita con un risultato negativo, rimanendo costantemente indietro nel punteggio durante tutto l’incontro. Mercoledì gli azzurri torneranno in campo contro la Svezia.

Gli azzurri di Marchese escono sconfitti dal sesto match del round robin a Milano-Cortina 2026, rimanendo sempre indietro nel punteggio. Il bilancio sale a due vittorie e quattro sconfitte. Arriva una battuta d’arresto per l’Italia nel torneo misto di wheelchair curling alle Paralimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026. Nella serata di martedì 10 marzo, ottava sessione del round robin, gli azzurri sono stati superati dalla Norvegia per 9-3 in un incontro mai in equilibrio, con la squadra tricolore sempre inseguire nel punteggio. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it

